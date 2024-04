Düsseldorfer Schuhhändler Paul Prange „An Turnschuhen kommt keiner vorbei“

Der qualifizierte Einzelhandel hat seit Jahren zu kämpfen. Für die Schuhbranche gilt das allemal, Kostenpflichtiger Inhalt einige Insolvenzen haben in den vergangenen Monaten darauf aufmerksam gemacht. Paul Prange wirkt aber gelassen, obgleich er nicht nur Schuhhändler, sondern auch Schuhproduzent ist. Wir treffen ihn in den Firmenbüros über dem Schuhgeschäft Juppen an der Schadowstraße.