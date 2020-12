Dominikaner in Düsseldorf : Pater Elias führt das Kloster bis 2023

Pater Elias Füllenbach (hier bei der Präsentation eines Merkblatts in chinesischer Sprache) ist auch Rektor der vom Orden betreuten Andreaskirche. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Zum dritten Mal wurde der Dominikaner zum Prior des Klosters in der Altstadt gewählt. Das ist eine Ausnahme in Krisenzeiten. „Wir müssen weiter intensiv auf die Menschen in unserer Stadt zugehen“, sagt der gebürtige Düsseldorfer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen

Pater Elias Füllenbach wird weitere drei Jahre die Düsseldorfer Dominikaner führen. Es ist seine dritte Amtszeit als Prior und damit eine Ausnahme. Denn üblicherweise wechselt die Führung im Kloster nach spätestens sechs Jahren. Doch die sieben Mitbrüder im Düsseldorfer Kloster in der Altstadt wollten es anders haben. Sie baten ihre Ordensführungen in Deutschland und in Rom darum, eine in der Ordensverfassung verankerte Ausnahmeregelung anwenden zu dürfen.

„Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen, ich freue mich über das Vertrauen“, sagt der alte und neue Prior. Der 43-Jährige ist gebürtiger Düsseldorfer, wuchs zunächst nahe der Inselstraße auf („der Hofgarten war meine Spielwiese“), später zog die Familie nach Niederkassel, wo Füllenbach am Cecilien-Gymnasium sein Abitur machte. Dass er einmal Ordensmann werden würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt. „Mein Elternhaus war aufgeschlossen gegenüber allen gesellschaftlich relevanten Themen, wir haben viel diskutiert, auch über Gott, aber besonders kirchennah war es nicht“, erinnert sich der Pater.

Die Berufung spürte er schon als älterer Schüler, trat bald nach dem Abitur in den Orden ein, lebte und studierte in Berlin, Worms, Köln, Bonn und Oxford. 2006 wurde er in Köln zum Priester geweiht. Seine Interessen gingen weit über die Theologie hinaus. So studierte Füllenbach auch Geschichte, Judaistik und Kunstgeschichte. Besonders gerne erinnert er sich an seine Zeit in Oxford. „Das Institut für Judaistik lag direkt hinter unserem Kloster, ich musste nur ein paar Meter durch den Garten gehen.“ Es ist also kein Zufall, dass der Pater nicht nur Rektor der von seinem Orden betreuten Andreaskirche ist, sondern auch Leiter des Instituts zur Erforschung der Geschichte des Ordens im deutschen Sprachraum.