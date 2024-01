Notfall in Düsseldorf Passanten retten zwei im Eis eingebrochene Kinder

Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, waren die etwa zehn Jahre alten Kinder bei dem Unfall am frühen Abend kurzzeitig mit dem Kopf unter Wasser. Ersthelfer griffen ein, riefen den Notruf und beruhigten die Kinder soweit, dass es diesen gelang, sich an den Rand der Eisfläche zu bewegen. Dort wurden sie aus dem Wasser gezogen.