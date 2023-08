Gourmet-Festival in Düsseldorf Goldene Waffeln und Party-Stimmung auf der Kö

Tummelten sich an den Nachmittagen von Freitag und Samstag vor allem Familien und etwas ältere Besucher auf der Gourmet-Meile änderte sich das Publikum mit Einbruch der Dunkelheit. Viele Stände hatten eine eigene Musikanlage, die Kö wurde zur Party-Meile. „Man glaubt sich hier eher auf der Kirmes als auf einem Gourmet-Festival“, so Sabine Stephaniopoulos. „Der Alkohol rückt immer mehr in den Vordergrund“, kritisierte die Düsseldorferin. Am Samstag war es zwischenzeitlich so voll, dass ein Herankommen an manche Stände kaum möglich war. Hinter vorgehaltener Hand kritisierten Aussteller auch, dass zu viele Alkoholanbieter auf der Meile seien und „viele Besucher zwar schauen, aber nichts kaufen“.