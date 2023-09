Parlamentsnacht im Düsseldorfer Landtag Ein Fest der Demokratie

Und so strömten viele Menschen aus Düsseldorf, dem Umland und ganz Nordrhein-Westfalen ans Düsseldorfer Rheinufer, um das Herzstück der NRW-Demokratie in Augenschein zu nehmen, sich vom vielfältigen Kulturprogramm unterhalten zu lassen und mit so einigen der Landtagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen. „Demokratie ist sehr wichtig. Wenn man sich darauf einlässt, kann man hier im Parlament die Demokratie atmen hören“, meinte Sandra Kühl. Sie war extra aus Kerken am Niederrhein angereist und hatte ein großes Déjà-vu. „Ich war vor 35 Jahren beim ersten Tag der offenen Tür auch schon dabei“, verrät die Kerkenerin. „Ich habe einiges wiedererkannt und bin erstaunt wie modern und zeitgemäß das Gebäude immer noch ist.“