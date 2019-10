Maßnahme in Düsseldorf : Bahn bringt Parkverbotsschilder für E-Scooter vor Hauptbahnhof an

Bahn bringt Parkverbotsschilder für E-Scooter vor Hauptbahnhof an

Maßnahme in Düsseldorf

Düsseldorf E-Scooter entwickeln sich an vielen Orte zu einem Ärgernis. Oft werden sie von den Nutzern rücksichtslos abgestellt: mitten auf dem Bürgersteig, vor Einfahrten oder Eingängen. Die Bahn hat jetzt in Düsseldorf ein Halteverbotsschild aufgehangen.

Rechts und links der Eingangstüren zum Düsseldorfer Hauptbahnhof am Konrad-Adenauer-Platz hat die Bahn Schilder mit einem „Absolutes Halteverbot“-Zeichen angebracht.

Da viele Pendler die E-Scooter nutzen, um vom Büro zum Hauptbahnhof zu kommen, stehen dort sehr viele der Roller herum. Das hatte in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass sich Bahnreisende durch die auf dem Vorplatz parkenden Roller zu ihren Zügen hatten durchkämpfen müssen. Auch waren die Schaukästen mit den Fahrplänen kaum zu erreichen.

Wie ein Bahnsprecher sagte, drohe den Falschparkern keine Strafe. Außerdem habe sich die Situation bereits gebessert, seit die Schilder angebracht wurden. Bei einem Besuch am Hauptbahnhof am Dienstagmittag standen tatsächlich keine Roller im Weg herum. Lediglich an einem Seiteneingang wurde es durch E-Scooter, E-Roller und Mietfahrräder etwas eng - aber dort waren auch keine Schilder angebracht.