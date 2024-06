Verkehr in Düsseldorf Parkplatzabbau an der Hansaallee in der Kritik

Ersatzlösungen seien in der Bezirksvertretung mehrfach angesprochen worden – etwa Quartiersgaragen oder die Öffnung von Firmenparkplätzen. „Konkrete Antworten stehen bisher noch aus“, so die Liberalen. Das Parkraumproblem in einer überfüllten Stadt bedürfe kreativer Lösungen. Eine ersatzlose Streichung von benötigten und genutzten Stellplätzen eröffne nur den Verdrängungsprozess in Seitenstraßen und würde den Bürgerfrust verstärken. Moderne Verkehrspolitik bedeute mehr als das Zurückdrängen von Autoverkehr ohne Aufzeigen von Alternativen nach dem Motto: Wird sich schon alles irgendwie richten.