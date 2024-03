Umwelt in Düsseldorf Parkplatz könnte entsiegelt werden

Dieser Parkplatz wurde früher oft von Fernsehteams oder VIPs genutzt, wenn der World Team Cup in Düsseldorf stattfand – weil der Aufstieg zum Tennisclub am Rolander Weg nicht ganz so weit war. Heute dient die Fläche an der Ecke Ernst-Poensgen-Allee/Mörsenbroicher Weg mit seinen knapp 30 Stellplätzen vor allem den beiden Bürohäusern am Mörsenbroicher Weg/Lenaustraße als Alternative, wenn der gegenüberliegende Parkplatz schon früh am Morgen voll ist. Gepflastert ist er nicht, sodass sich nach Regen schnell große Pfützen bilden, die tiefe Schlaglöcher hinterlassen. Diese werden dann immer mal wieder mit Kies aufgefüllt – besser als nichts, werden sich die Nutzer sagen, die am Standort ihrem Job nachgehen. Wie jetzt in der Bezirksvertretung 7 bekannt wurde, wird der Parkplatz aber womöglich bald aufgegeben – und die Fläche stattdessen dem Grünzug, der einst parallel über der Güterzugstrecke angelegt wurde, zugeschlagen.