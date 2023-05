German Open im Mai Wenn Parkinson mit Tischtennis spielt

Wenn Brigitte Plehn die Grundstellung einnimmt, scheint ihre Erkrankung für einen Moment in den Hintergrund zu treten. Dann lässt der Tremor nach, der Körper strafft sich und der Schläger liegt sicher in der rechten Hand. Ball um Ball kontert Plehn die Aufschläge ihres Gegenübers Fred Nelissen über die Platte zurück. Doch wie gut die beiden an diesem Tag spielen können oder wie sehr die Krankheit sie einschränkt, können beide nie ganz voraussehen. „Das ist bei uns leider meist tagesabhängig. Das Parkinson spielt immer mit“, sagt Plehn.