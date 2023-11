Verschönerung in Düsseldorf Die Pflanzen für das Parkhaus am Carlsplatz sind schon da

Für zehn Jahre sind die Namensrechte vergeben, der Name wird auf zwei beleuchteten Schildern stehen. Zudem wird für diesen Zeitraum eine LED-Werbetafel installiert, die Ergo zur Hälfte nutzen darf. Warum macht der Konzern das? In Düsseldorf arbeiten rund 4500 Mitarbeiter, Umwelt und Nachhaltigkeit am Heimatstandort sind unterstützenswerte Ziele. In den nächsten Wochen wird weiter bepflanzt, zudem werden Rankgitter in den offenen Fenstern des Parkhauses angebracht. Der CO 2 -Einsparungseffekt der Bepflanzung liegt bei 130 Tonnen jährlich.