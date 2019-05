Idee sorgt für Kritik : Düsseldorfer Politiker fordert Parkgebühren für Fahrräder

Düsseldorf Der verkehrspolitische Sprecher der Düsseldorfer CDU-Ratsfraktion fordert Parkgebühren für Fahrräder. Seinen Vorstoß hat er offenbar nicht mit den Parteikollegen abgesprochen. Von mehreren Seiten gibt es scharfe Kritik.

Mit der Idee, Parkgebühren für Fahrräder einzuführen, erregt der Düsseldorfer Kommunalpolitiker Andreas Hartnigk (CDU) bundesweites Aufsehen – steht aber in den eigenen Reihen offenbar isoliert da. In der CDU-Ratsfraktion wird Kritik an dem Vorstoß via „Bild“-Zeitung laut: Offenbar hatte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Verkehrspolitiker Hartnigk die Idee nicht in den eigenen Reihen abgestimmt.