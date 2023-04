Neues Bewohnerparkgebiet in Düsseldorf Parkfrust wegen strengerer Kontrollen

Die Stadt geht nach Meinung von Anwohnern konsequenter gegen Falschparker vor und wird dafür kritisiert. Die Beschwerden reichen so weit, dass sich Bürger aus dem neuen Bewohnerparkgebiet rund um den Lessingplatz in Oberbilk wieder mehr Toleranz und die alte Regelung zurückwünschen – obwohl die Verwaltung doch gerade sie mit der Einführung des Bewohnerparkgebiets zum 1. April vor Dauerparkern schützen will. Doch seit Monatsbeginn hätten sich einhergehend die Kontrollen verschärft, weswegen Parkplätze weggefallen seien und unterm Strich ein Bewohnerparkgebiet keinen Vorteil für die Anwohner habe, berichten einige. Die Stadt widerspricht dem und will die Eindrücke nicht bestätigen.