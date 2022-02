Parkplatznot in Düsseldorf : Weiterer Parkfrust in Pempelfort

Weiterer Parkfrust in Pempelfort

Parkplatznot in Düsseldorf

Mit den rosa Höflichkeitsschreiben weist die Stadt Falschparker an der Ehrenstraße auf den Verkehrsverstoß hin. Foto: RP/gaa

Düsseldorf An der Ehrenstraße sollen Anwohner in Zukunft nicht mehr vor ihren Garagen parken dürfen, weil sich laut Stadt Eltern von Grundschulkindern beschwert haben.

An der Ehrenstraße in Pempelfort müssen sich Autofahrer auf neue Regeln beim Parken einstellen. War es bislang erlaubt, vor den Garagen und den freien Flächen vor den Wohnhäusern die Fahrzeuge abzustellen, verteilen die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung nun die sogenannten Höflichkeitszettel. Diese weisen die Falschparker – noch kostenfrei – auf den Verkehrsverstoß hin. Ab wann die Verwaltung ein Verwarngeld verlangt, lässt ein Stadtsprecher offen: „Ein genaues Datum kann nicht genannt werden. Sofern es zu Verwarnungen kommen würde, beginnen diese bei 55 Euro.“

Eine Anwohnerin kann das Handeln der Verwaltung nicht nachvollziehen. Mehr als vier Jahrzehnte lang habe es niemanden gestört, wenn vor den Garagen geparkt worden sei. Während sie nun eine weitere Verschärfung der Parkplatznot in Pempelfort sieht, streitet die Stadt dies ab, „da die Anwohner in ihre Garage fahren können“, sagt der Sprecher. Soweit Fahrzeuge vor früheren, zwischenzeitlich umgenutzten Garagen stünden, müsste erforderlichenfalls die Stadt dort tätig werden und die Fläche umgestalten, so der Sprecher.