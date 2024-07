Parken auf Supermarkt-Parkplätzen Warum das neue Park-Projekt in Düsseldorf kaum ein Problem lösen wird

Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem dicht besiedelten Düsseldorfer Viertel, sagen wir in Bilk, Oberbilk oder Flingern. Sie kommen abends nach Hause und sind schon das dritte Mal um den Block gekurvt, aber es ist einfach kein Parkplatz mehr frei. In diesem Fall könnte das jetzt im Rathaus vorgestellte „Feierabend-Parken“ durchaus eine Lösung für Sie sein. Sie fahren auf den Supermarkt-Parkplatz um die Ecke, buchen dort per Handy-App einen Platz für die Nacht und können ihren Pkw nun beruhigt stehen lassen. Dafür ist das neue Angebot, so will ich gerne einräumen, eine gute Notlösung. Allein: Sie funktioniert nur in sehr klar umrissenen Anwendungsfällen.