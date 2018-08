Düsseldorf: Parken am Flughafen kostet in der Abflugebene fünf Euro ab 1. September 2018

Flughafen-Geschäftsführer Michael Hanné an einer neuen Schranke an der Abflugebene. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Wer künftig länger als acht Minuten an der Abflugebene des Flughafens parkt, muss mindestens fünf Euro zahlen. Durch die hohe Gebühr sollen vor allen Dingen die chaotischen Zustände in dem Bereich des Flughafens beseitigt werden.

Düsseldorf ist einer der ganz wenigen deutschen Verkehrsflughäfen, an denen an der Ankunfts- und Abflugebene bislang noch keine Parkgebühren erhoben werden. Das wird sich künftig ändern. Ab dem 1. September werden die bereits im Frühjahr installierten Schranken in Betrieb gehen. Wer ab dann mit dem Auto an die Abflugebene fährt, muss an einer der sechs Schranken wie auf den regulären Parkplätzen ein Parkticket ziehen.