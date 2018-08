Düsseldorf - Parken am Flughafen kann teurer sein als der Flug

Düsseldorf Wer sein Auto am Düsseldorfer Flughafen abstellt, kann mächtig zur Kasse gebeten werden. Das Parken kann sogar deutlich teurer als der Flug sein. Für Abholer wird es dagegen anderswo besonders kostspielig.

Nimmt man einen knapp zwei Kilometer langen Weg vom Parkplatz zum Terminal in Kauf, kann der Wagen in Düsseldorf schon für günstige 29 Euro pro Woche abgestellt werden. Wer es jedoch eilig hat und direkt unter dem Terminal parken möchte, dem zeigt der Parkscheinautomat eine Woche später die satte Summe von 238 Euro an. Es lohnt also, sich bereits vorab über die unterschiedlichen Preise zu informieren. Sonst kann sich die Freude über den Billigflug nach Mallorca schnell trüben.

Ebenfalls teuer kann das Parken an den Flughäfen Köln/Bonn und München werden, wo Gebühren von bis zu 210 beziehungsweise 199 Euro pro Woche fällig werden. In Berlin-Tegel und Frankfurt müssen Reisende mit Wochenpreisen von bis zu 139 Euro rechnen, günstiger wird es hier mit Online- und Frühbucherrabatten. Im Durchschnitt kostet das Parken an den untersuchten Flughäfen 66 Euro pro Woche.

Für Abholer wird es an den Berliner Flughäfen am teuersten. Eine Stunde in der Drop-Off-Zone stehen, kostet in Tegel und Schönefeld jeweils zwölf Euro und somit nur drei Euro weniger als das günstigste Wochenticket in Dresden. Am Stuttgarter Flughafen gibt es hingegen sogar die Möglichkeit, das Auto eine Stunde gratis zu parken. Dieses Angebot gibt es auch in Hamburg, allerdings nur für Halter von Elektroautos. Andernfalls werden in der Hansestadt sieben Euro pro Stunde fällig. In Düsseldorf, München und Frankfurt zahlen Abholer jeweils zehn Euro für eine Stunde Parken.