Verkehr in Düsseldorf : Parkdruck in Oberkassel bleibt ein Problem

Oberkassel Axel Warden (SPD) setzt sich weiter für eine Parkraumbewirtschaftung ein und fordert ein einheitliches Modell in Düsseldorf.

Rund um die Hansaallee in Oberkassel wird es in der nächsten Zeit wohl kaum Entlastung geben bei der Parkplatzsuche. „Eine intensive Fremdnutzung des öffentlichen Parkraums ist nicht dokumentiert und auch schwer feststellbar“, heißt es aus der Verwaltung. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Axel Warden (SPD) hatte für die letzte Sitzung der Bezirksvertretung 4 eine Anfrage zum Thema gestellt und ist nicht zufrieden mit der Rückmeldung der Stadt. Er hatte sich mehr erhofft, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Gremium „wegen der Mehrheitsverhältnisse im Mai 2019 das Parkraumbewirtschaftungskonzept abgelehnt hatte“, sagt Warden. Die SPD befürwortet dieses Konzept, hat in der Bezirksvertretung 4 aber nur fünf der 19 Sitze. Warden macht sich vor allem für ein einheitliches Modell in ganz Düsseldorf stark, eine Parkraumbewirtung sei aber nur eine mittelfristige Lösung. „Langfristig müssen wir die Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV bewegen“, so Axel Warden.