Verkehr in Düsseldorf : Park & Ride an der Messe startet am Mittwoch

Eine Stadtbahn auf dem Weg aus dem Norden in die Innenstadt Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Einpendler aus dem Norden sollen den Platz nutzen können, um dort in die Stadtbahn in Richtung Innenstadt umsteigen. Die Stadt arbeitet auch an anderen Stellen an einem Ausbau des Angebots.

Autofahrer können den Messeparkplatz P2 ab dem kommenden Mittwoch, 12. August, als Park-&-Ride-Platz nutzen und dort in die Rheinbahn umsteigen. Die Stadt will erreichen, dass weniger Einpendler mit dem Auto in die Innenstadt fahren. „Verkehrsteilnehmer sollen die Möglichkeit haben, aktiv etwas für den Klimaschutz und die Verkehrswende zu tun, indem sie umweltfreundliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen nutzen“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Die Nutzung des neuen Platzes ist für Kunden des öffentlichen Nahverkehrs kostenlos; bei Abholung des Fahrzeugs müssen die Fahrer das entsprechende ÖPNV-Ticket vorzeigen. 200 Parkplätze stehen dort zur Verfügung, zunächst für ein Jahr, in dem das Angebot getestet wird. Dessen Kapazität könne bei Bedarf auch noch erhöht werden, teilte die Stadt dazu mit. Zusätzlich würden auch Bike-and-Ride-Plätze eingerichtet.

Der Parkplatz P2 ist erreichbar über die Bundesautobahn A44 sowie die Bundesstraße B8 und die Stockumer Höfe. Als Navigationsadresse gilt: Stockumer Höfe, Richtung Rheinbad, Ausfahrt 29 beziehungsweise 30 (A44). Die Rheinbahn hat im neuen Fahrplan, der ab Mittwoch gilt, den neuen P+R-Platz berücksichtigt – an der rund 250 Meter entfernten Haltestelle Sportpark Nord/Europaplatz fährt montags bis freitags die Stadtbahn U78 alle zehn Minuten in Richtung Innenstadt, von 6.38 bis 21 Uhr. Bis zur Heinrich-Heine-Allee dauert es von dort aus rund 15 Minuten.

Montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr wird laut Stadt zunächst Personal der Verkehrswacht vor Ort sein, das die Zufahrt zum Parkplatz regelt und Fragen beantwortet. Vor allem am Anfang werde auch Personal der Rheinbahn vor Ort sein.