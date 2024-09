Off-Räume in Düsseldorf Park-Kultur statt Porno-Kino an der Graf-Adolf-Straße

Düsseldorf · Der Verein „Düsseldorf Vielfalt erleben“ verlässt seine bisherige Heimat an der Oststraße notgedrungen und hofft an der Graf-Adolf-Straße auf einen Neuanfang. In der neuen Spielstätte gibt es aber noch viel zu tun.

18.09.2024 , 14:47 Uhr

Roland Ermrich will als Vorsitzender des Vereins „Düsseldorf Vielfalt erleben“ am neuen Veranstaltungsort an der Graf-Adolf-Straße nahtlos weitermachen. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel