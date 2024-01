Kultur in Düsseldorf Nach Abschied von der Kö 106 ist bald auch in der Park-Kultur Schluss

Die Zeit der kulturellen Veranstaltungen im ehemaligen China Center an der Königsallee 106 sind vorbei, am 6. Januar wurde Abschied gefeiert, jetzt wird das Bestandsgebäude, das mehr als ein Jahr als Kö 106 zwischengenutzt wurde, für den Abriss vorbereitet, um Platz für einen spektakulären Neubau zu machen. „Wir haben in einem vergleichbar kurzen Zeitraum von Mai 2022 bis jetzt in dieser Location mit mehr als 250 Veranstaltungen unterschiedlichster Genres kulturelle Teilhabe für die verschiedensten kreativen Gruppen Düsseldorfs realisiert“, sagt Initiator Roland Ermrich rückblickend.