Deutscher Parfümpreis Eine dufte Gala

In drei Gängen fand das wichtigste Event der deutschen Kosmetikbranche statt: Zur Vorspeise wurde die interaktive Verleihung live gestreamt und auch bundesweit in sechs Parfümerien geschaltet. In der Hamburger Außenstation beispielsweise hatte einer der Preispaten, Make-up-Artist Boris Entrup, seinen Auftritt und verkündete den Gewinner in der Kategorie Lifestyle-Düfte - das Kölner Unternehmen Firma Mäurer & Wirtz für den Remix des Klassikers 4711.