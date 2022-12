Aktion von Borussia Düsseldorf An der Platte mit dem Paralympicssieger

„Amtierende Weltmeister sehen wir hier nicht so oft. Wir sind gespannt, wie man im Rollstuhl sitzend Para-Tischtennis spielt“, sagte Dominik, bevor er sich mit Baus einige Ballwechsel an der Platte lieferte. „Hast du schon einmal gespielt?“, fragte der Paralympicssieger den 13-Jährigen nach den ersten Bällen und freute sich mit ihm, dass das Spielen so gut klappte. „Wir sind gekommen, um den Kindern eine Freude zu bereiten, der Spaß steht im Vordergrund. Aber es wäre auch schön, wenn wir mit der Aktion junge Leute für den Tischtennissport begeistern können“, sagte Baus. Borussia-Manager Preuß, der von der Dankbarkeit der Schüler angetan war, konnte sich auch gleich vorstellen, dass in Zukunft eine Tischtennis-AG an der Schule entsteht: „Um ein Zeichen zu setzen und um nachhaltig zu sein, heißt es auch, Flagge zu zeigen und regelmäßig zu kommen“, sagte Preuß. Das würde die Schüler sicher freuen, denn wie Judith Stollenwerk (Fachbereich Sport) berichtete, gehört Sport bei den meisten zu den Lieblingsfächern. Es sei zudem wichtig, dass die Schüler Vorbilder wie Baus hätten, um sich selbst für Sport zu motivieren. Sabine Tüllmann, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, sagte abschließend: „Wir sind dankbar und auch ein bisschen stolz, dass es uns gelungen ist, in diesem Jahr Valentin Baus als Botschafter für unsere so wichtige Aktion zu gewinnen. Und ganz besonders freuen wir uns, dass er an diesem Tag so viele Kinder glücklich gemacht hat.“