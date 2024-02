Zusammenarbeit in Düsseldorf Düsseldorf Panther und Rhein Fire starten gemeinsames Flag-Football-Projekt

Für die Flag-Football-Trainings und Spiele werden zwei bis drei Flächen benötigt, sagte Willi Sauer. „Wir brauchen außerdem ausreichend Kabinen.“ Der Sport wird in Mixed-Teams gespielt, es treten also Mädchen und Jungen gemeinsam an. Wie beim American Football ist es das Ziel, den Ball in die Endzone des Gegners zu tragen oder darin zu fangen. Der Sport ist allerdings kontaktlos, „tacklen“ ist beispielsweise nicht erlaubt. Dafür tragen die Spieler „Flaggengürtel“, die gezogen werden.