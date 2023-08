Politikerin aus Düsseldorf Frau Pantel und der Kothaufen-Emoji

Bei ihrem Drift ins zunehmend Populistische statt Politische hat sich Sylvia Pantel jetzt erneut weiter nach außen tragen lassen. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete der CDU, die in Düsseldorf Vorsitzende der Frauen-Union sowie Beisitzerin im Parteivorstand ist, hat sich am Mittwoch bei Facebook zum Fall Hubert Aiwanger zu Wort gemeldet. Dabei geht es um ein antisemitisches Hetz-Flugblatt, das sich einst in der Schultasche von Bayerns Wirtschaftsminister befunden hatte, wie er selbst eingeräumt hat.