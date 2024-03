CDU-Politikerin in Düsseldorf Pantel schließt Wechsel zur Werteunion nicht aus

Der Wechsel zur Werteunion, die Maaßen politisch zwischen CDU und AfD verordnet, wäre also für Beobachter Pantels keine große Überraschung mehr. Die Abgabe von Ämtern bei der CDU könnte zudem darauf hindeuten. Offiziell positioniert sich Pantel aber nicht, sie betont, kein Mitglied der Werteunion, sondern der CDU zu sein. Zudem kenne sie die verantwortlichen Personen in NRW gar nicht. Sie wisse auch generell nicht, „ob sie sich das antun wolle“, oder ob sie nicht lieber viel Zeit mit ihren Enkeln verbringen oder noch mal was ganz anderes machen wolle. „Ich weiß noch nicht, was ich mache“, sagt sie. Zunächst gehe es ihr um eine ordentliche Übergabe des Vorsitzes für den Ortsverband in Rath, was sie mit „Wehmut“ erfülle.