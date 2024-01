CDU in Düsseldorf Sylvia Pantel ist nicht mehr Vorsitzende der Frauenunion

Doch nicht zufällig dürfte die neue Vorsitzende jetzt einen Kurs der Mitte betont haben. Nach ihrer Wahl sagte die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Heinrich-Heine-Universität, dass sie sich für eine „moderne Politik für Frauen“ einsetzen will. „Wir stehen fest mit beiden Beinen in der Lebensrealität der Frauen. Das heißt für mich persönlich auch, in die harte inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen und ideologische Politik von links und rechts zu entwaffnen.“ Neue Stellvertreterinnen neben Sarah Krzyzanowski sind Angelika Penack-Bielor und Melina Schwanke.