Neue Panoramaseite Panoramaseite „Rheinpegel“ jetzt in der Rheinischen Post

Premiere feiern wir in dieser Ausgabe mit einem Kostenpflichtiger Inhalt Einblick in die authentische japanische Küche, die in Düsseldorf so gut und so vielfältig zu finden ist wie wohl in kaum einer anderen europäischen Stadt. Denn hier leben um die 10.000 Japanerinnen und Japaner, 600 Unternehmen haben sich angesiedelt, einige schon in den 50er Jahren, und so trägt die japanische Lebensart seit Jahrzehnten zum Lebensgefühl der Stadt bei. Das lässt sich auch schmecken.