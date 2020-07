230.000-Euro-Anlage in Düsseldorf : Pannen-Klo am Burgplatz wieder defekt

Pannen-Klo am Burgplatz wieder defekt

230.000-Euro-Anlage in Düsseldorf

Die Toilettenanlage neben der Freitreppe in der Düsseldorfer Altstadt ist wieder defekt. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf 230.000 Euro hat sich die Stadt Düsseldorf eine Container-Toilettenanlage am Rheinufer unterhalb des Burgplatzes kosten lassen. Jetzt ist das Klo mal wieder defekt.

Im Juni 2019 war die Toilettenanlage neben der Freitreppe offiziell eröffnet worden - und am nächsten Tag auch schon wieder geschlossen . Gründe damals waren defekte Schlösser, eine fehlende Erdung und eine akute Verstopfung.

So ging es dann munter weiter. Die Anlage gegen Wildpinkler wurde repariert, kurz darauf war sie wieder defekt. Entweder waren die Klos verstopft oder Vandalismus machten den Weiterbetrieb unmöglich.

So auch jetzt wieder: Der Toilettencontainer am Burgplatz ist wegen Vandalismusschäden geschlossen. „Die Tür zum Technikraum wurde aufgebrochen und die Abwasserpumpe ist defekt“, sagte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage. Darüber hinaus sei auch die Sensorbetätigung an der Toilettenanlage im Damen-WC nicht mehr funktionstüchtig.