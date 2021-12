Vorgangsnummer waren wegen einer Umstellung falsch : Panne in Bürgerbüros verzögert Ausweisausgabe

Auf seinen neuen Reisepass musste ein Düsseldorfer so lange warten, dass er eine Dienstreise sogar absagen musste. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Ein Düsseldorfer wartet seit Wochen auf seine Papiere. Wie er hatten auch viele andere Bürger falsche Vorgangsnummern bekommen. Und auch beim Service des Lieferdienstes Flinke Pedale hakt es derzeit.

Seit Beginn der Pandemie hat sich das Problem verschärft, dass es schwierig ist, im Bürgerbüro einen freien Termin zu bekommen. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass ein Düsseldorfer eine Dienstreise verschieben musste, weil er keine gültigen Ausweispapiere hatte. Dabei, berichtet der Mann im Gespräch mit unserer Redaktion, habe er sich frühzeitig um Ersatz bemüht: „Seit über einem Monat versuche ich verzweifelt meinen neuen Personalausweis und Reisepass zu erhalten.“ Im Bürgerbüro in Garath erhielt er am 4. November eine Vorgangsnummer, mit der er online nach zwei bis drei Wochen prüfen sollte, ob die Dokumente fertig sind. Doch über Wochen habe ihm das System nur angezeigt, dass es die Vorgangsnummer nicht kenne. Telefonisch sei das Bürgerbüro auch nicht zu erreichen gewesen, bis er endlich vergangene Woche einen Mitarbeiter an der Leitung hatte. „Da teilte man mir mit, dass falsche Vorgangsnummern verschickt wurden und ich schnellstmöglich neue per Post erhalten würde.“

Den Vorgang bestätigt auch die Stadtverwaltung: Hintergrund sei, dass sich zum 1. November für die Bürgerbüros mit Ausnahme des Dienstleistungszentrums am Hauptbahnhof die sogenannten Behördenkennziffern geändert haben. Diese ermöglichen eine Zuordnung der jeweiligen Ausweisdokumente zum Standort und sind laut Stadt Teil der Seriennummer des Dokuments. Die Dokumentenverfügbarkeitsabfrage selbst werde von einem Dienstleister betrieben, der die Seriennummern automatisch in Vorgangsnummern umwandele. Und hier ist dann die Panne passiert: „Bei der Umstellung der Behördenkennziffer wurde vergessen, die Umschlüsselung mit anzupassen. Somit wurden falsche Vorgangsnummern mitgeteilt, die dann bei der Abfrage in einen Fehler laufen.“ Das Problem sei erkannt und die Bürger per Serienbrief informiert worden, in dem ihnen die richtigen Vorgangsnummern mitgeteilt worden seien.

Doch der Düsseldorfer gibt auf Nachfrage unserer Redaktion an, dass ihn solch ein Brief nicht erreicht hat: „Erst nachdem ich nachgefragt habe wurde ich informiert.“ So bekam er vergangene Woche Dienstag bei einem Telefonat zwar die neuen Vorgangsnummern, doch stellte dabei fest, dass es immer noch nicht funktioniert: „Ich wollte corona- und arbeitsbedingt einen weiteren Besuch im Bürgerbüro vermeiden und die Flinke Pedale beauftragen. Aber dann stimmte die Vorgangsnummer mit der hinterlegten Seriennummern der Dokumente nicht überein.“ Auch das Problem ist der Verwaltung bekannt: „Der Bereich der Flinken Pedale ist noch von den Umstellungsproblemen betroffen. Der Dienstleister programmiert derzeit die neue Umwandlung. Diese soll Ende der Woche fertiggestellt sein.“