Bauen in Düsseldorf Pandion errichtet neues Bürogebäude an der Oststraße

Bei dem Projektentwickler handelt es sich um Pandion. Der Investor hat in dem alten Bürogebäude aktuell eine Zwischennutzung für kulturelle Zwecke ermöglicht. Pandion stellt die Räumlichkeiten noch bis Ende des Jahres dem Asphalt-Festival zur Verfügung. Hinter der 50 Meter langen Fensterfront findet sich auf zwei Etagen Platz für Performances, Konzerte, Lesungen und Installationen. So werden dort ab Ende Februar Inszenierungen des Stücks „Dunkeldorf“ über den Wehrhahn-Anschlag in Düsseldorf vor 23 Jahren aufgeführt. Der temporäre Name des Veranstaltungsortes: „34OST“. Anfang 2025 beginnt Pandion dann mit dem Rückbau des Bestandsgebäudes, um an gleicher Stelle ein Bürogebäude unter der Dachmarke „Office Home“ mit flexibel aufteilbaren Büroflächen neu zu entwickeln.