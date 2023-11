Düsseldorfer Montessori-Schule Pädagogik-Pilotprojekt an der Gesamtschule

Es ist ein landesweit einzigartiges Projekt, das derzeit an der Maria-Montessori-Gesamtschule (MMG) in Flingern läuft. 38 Schüler haben sich dort in diesem Schuljahr für Pädagogik als Wahlpflichtfach entschieden. Doch anders als an anderen Schulen, wo Pädagogik für gewöhnlich erst ab der Oberstufe angeboten wird, gehören diese Schüler noch der Mittelstufe an. „Insgesamt kommt der soziale Bereich in der Sekundarstufe I ein bisschen zu kurz“, sagt Lena Richter, Lehrerin an der MMG. „Die Schüler haben somit wenig Berührungspunkte mit dem Fach. Das wollen wir – auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels – damit ändern.“