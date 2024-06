Gastronomen-Paar aus Düsseldorf Die Bar Chérie als Liebesprojekt

Ein wichtiger Schritt in ihrer Beziehung soll in diesem Jahr dann noch anstehen: die Hochzeit nach 28 Jahren Beziehung. Eigentlich sei die Heirat schon länger geplant, eine große Feier bisher aber noch nicht möglich gewesen. Doch in diesem Jahr soll es endlich noch so weit sein. „Und wo könnte es passender für uns sein, als hier in der Bar Chérie zu feiern?“