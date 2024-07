Unterwegs in Düsseldorf Rabatte bis zu 90 Prozent – Outdoor-Spezialist eröffnet Outlet in Bilk

Das Unternehmen gehört laut des Fachmagazins SAZSport „zu den Institutionen im Outdoor-Handel“. 1987 gegründet, 24 Geschäfte bundesweit. In Düsseldorf sei man derzeit „der einzige Vollsortimenter“, sagt Standortleiter Fröhlich. Früher gab es noch McTrek am Wehrhahn, Terrific an der Graf-Adolf-Straße, Intersport Adventure an der Oststraße. Sie alle haben irgendwann aufgegeben.