Osterkirmes in Düsseldorf So schön ist das Kirmes-Wochenende auf dem Staufenplatz

50 statt 40 Schausteller bestücken in diesem Jahr den Platz – sehr zur Freunde von Oliver Wilmering, Vorsitzender des Schaustellerverbandes. „Wir haben in diesem Jahr mehr aus dem Staufenplatz herausgeholt als sonst“, so Wilmering. Neu seien die von der Sommerkirmes bekannte Villa Wahnsinn sowie das Fahrgeschäft Big Spin, auf das sich nur Besucher mit eisernem Magen trauen. Nach einer Pause ist zudem der Breakdancer zurückgekehrt. „Die Ostertage sind für uns entscheidend“, sagt Wilmering. Ein weiterer Höhepunkt wird das Feuerwerk am kommenden Freitag sein. „Gerade bei einer Kirmes zu dieser Jahreszeit ist natürlich alles vom Wetter abhängig“, so der Schausteller-Chef mit hoffnungsvollem Blick zum Himmel, der am Karsamstag zwar grau und trüb ist, aber zumindest keinen nennenswerten Regen hergibt.