Düsseldorf „Ostereier-Schießen“ bei den Schützen in Angermund

Etwas verschachtelt ist er schon, der „Freiheitshagen“. Am Ortsausgang des Stadtteils Angermund gelegen führt der Weg mit dem schönen Namen vorbei an einer Radarantenne des Flughafens, einem großen Parkplatz, der Walter-Rettinghausen-Halle und mehreren Sportfeldern hin zum Schützenhaus der St.-Sebastianus-Bruderschaft von 1511. Traditionell veranstaltet die Bruderschaft am Palmsonntag hier eine „Osterüberraschung für jedermann“. Auch an diesem wetterlaunischen Feiertag war man auf kleine und große Gäste eingestellt.