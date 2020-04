Kostenpflichtiger Inhalt: Osterfest im Düsseldorfer Autokino : Gottesdienst auf 92,6 UKW

Der volle Parkplatz beim Gottesdienst im Autokino. Hier eine Aufnahme von der Messe an Karfreitag. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Im Düsseldorfer Autokino haben Gläubige am Ostersonntag an einer katholischen Messe unter freiem Himmel teilgenommen - in ihrem Fahrzeug. Das ist gewöhnungsbedürftig.