Amtsgericht Düsseldorf Hat eine OSD-Mitarbeiterin Vorwürfe nur erfunden?

5000 Euro Strafe plus einen Monat Fahrverbot sollte ein Taxifahrer (54) wegen eines angeblich sogar tätlichen Angriffs auf eine OSD-Mitarbeiterin (64) leisten. Doch nach seinem Protest dagegen kam das Amtsgericht am Freitag zu einem völlig anderen Urteil – und gegen die Angestellte der Stadt gab es heftige Kritik. Weil die Stadt-Vertreterin den Vorfall wohl erfunden oder zumindest aufgebauscht habe, wurde der Taxifahrer von allen Vorwürfen freigesprochen – auf Kosten der Staatskasse. Die Anwältin des Taxifahrers will jetzt prüfen, ob sie eine Anzeige gegen die OSD-Mitarbeiterin wegen falscher Verdächtigung erstattet.