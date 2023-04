Prozess in Düsseldorf OSD-Mitarbeiter nach Einsatz bei Abi-Fete verurteilt

Mit einer Verurteilung und einem Freispruch ist am Freitag der Prozess gegen zwei städtische Mitarbeiter wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt zu Ende gegangen. Ein Amtsrichter befand einen 52-jährigen OSD-Mitarbeiter für schuldig, vor rund dreieinhalb Jahren bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in Kaiserswerth grundlos eine Gruppe von Abi-Feiernden mit Reizgas angesprüht und an Augen und Schleimhäuten verletzt zu haben. Dafür verhängte er jetzt acht Monate Bewährungsstrafe plus eine Geldauflage von 2000 Euro. Ein 47-jähriger Kollege des Verurteilten wurde freigesprochen. Bei ihm, so hieß es im Urteil, sei eine damalige Notwehrsituation nicht auszuschließen.