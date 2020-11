Corona-Krise in Düsseldorf : OSD kontrolliert Gastronomie

Düsseldorf Die städtischen Mitarbeiter haben die Umsetzung der neuen Regeln ab Montag im Blick. Prüfen müssen sie beispielsweise, ob Betriebe doch Essen und Getränke zum Verzehr vor Ort servieren.

Trotz der Mehrheit vorbildlicher Gastronomen sind die städtischen Ordnungskräfte immer wieder auch auf problematische Ausnahmen getroffen, die sich nicht an Regeln halten. „Wir können natürlich nicht überall präsent sein, aber wir kennen natürlich unsere Pappenheimer“, sagt der Beigeordnete. Die gebe es in allen Teilen der Stadt, nicht nur in bestimmten Bereichen. Klar sei auch, dass man dort kontrollieren werde, wo viele Gastronomiebetriebe auf engem Raum sind – neben der Altstadt trifft das beispielsweise auch auf Derendorf oder Oberkassel zu.

Den Umgang mit Beschwerden aus dem Privatbereich werde der OSD nun „ein Stück weit auf sich zukommen lassen“ müssen, sagt Zaum. Prinzipiell seien die Mitarbeiter ohnehin daran gewöhnt, regelmäßig auch zu privaten Feiern gerufen zu werden, beispielsweise bei Lärmbeschwerden der Nachbarn. „Vom Grundsatz her ist der Umgang mit solchen Situationen und gegebenenfalls auch mit alkoholisierten Personen für uns also Teil des Brot-und-Butter-Geschäfts.“ Zaum verweist darauf, dass die Passagen der Corona-Verordnungen zum Verhalten in privaten Räumen bisher immer Empfehlungen waren und dies wohl auch in der neuen Verordnung so sein werde.