Posse in Düsseldorf OSD entsorgt Wand mit Demo-Plakaten am Rheinufer

Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) haben am Dienstag am Rheinufer die Ausstellung von Schildern und Plakaten entfernen und entsorgen lassen, die ursprünglich von Teilnehmern der großen Demonstration gegen Rechtsextremismus erstellt worden waren. Eigentlich lag den Organisatoren von Düsseldorf stellt sich quer (DSSD) eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde vor, wonach die Show von Botschaften für Demokratie und gegen menschenverachtende Politik bis Freitag an der Mauer des Unteren Rheinwerfts möglich sein sollte. Das war den Mitarbeitern des OSD offenbar nicht bekannt, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt. Ein Sprecher sagt: „Die Landeshauptstadt Düsseldorf bedauert diesen Vorfall sehr.“