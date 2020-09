Düsseldorf : OSD entdeckt mehrere Verstöße in Restaurants

Düsseldorf Zwei der kontrollierten Restaurants stachen dabei besonders hervor, weil neben Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung zahlreiche andere Mängel festgestellt wurden.

Der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) hat am Mittwoch fünf Verfahren gegen Gastronomen wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Besonders auffällig war ein Restaurant in Pempelfort, in dem die Mitarbeiter diverse Missstände feststellten. So gab es unter anderem kein Desinfektionsmittel in den Waschräumen. Darüber hinaus bemerkten Einsatzkräfte zahlreiche andere Mängel: So befanden sich in der Küchenzeile unbedeckte Lebensmittel, die nicht ordnungsgemäß gelagert wurden. Die Kühltruhen waren stark verunreinigt und vereist. Abschließend wurde festgestellt, dass der Fettabscheider einen starken Geruch abgab. Die Einsatzkräfte informierten deshalb auch die Lebensmittelüberwachung. Auch die Kontrolle einer Shishabar in Wersten ergab Verstöße abseits der Corona-Schutzverordnung. Dort wurde ein 51-facher Verstoß gegen das Tabaksteuergesetz sowie die Abgabenordnung festgestellt.