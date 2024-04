Streit um Tierhaltung in Düsseldorf Gericht bestätigt Ordnungsverfügung gegen Hahn „Bigfoot“

Kein Pardon für einen Hahn namens Bigfoot in Vennhausen: Per Beschluss hat das Verwaltungsgericht am Montag bekräftigt, dass jener Hahn wegen seines lauten Krähens weichen muss. Darauf hatte die Stadt bereits im Herbst 2023 gedrängt und der Hahnbesitzerin dafür eine Frist gesetzt. Die Frau, die zudem Bienen und Hühner hält, hatte dieses Datum aber nicht nur verstreichen lassen, sondern war per Eilverfahren (Aktenzeichen: 4L 2878/23) gegen eine gleich lautende Ordnungsverfügung der Stadt jetzt vors Verwaltungsgericht gezogen. Doch dort ist sie nun unterlegen.