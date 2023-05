Investition in Düsseldorf Neue Räume für den OSD

Der Innendienst und die Leitstelle sind bereits in ein Bürogebäude an der Elisabethstraße in Unterbilk gezogen und haben so Büroräume für den Außendienst frei gemacht. Auf zwei Etagen sollen sich die Teams Nord und Süd aufteilen, für die Dienstgruppenleiter soll es pro Team zwölf feste Arbeitsplätze geben. Hinzu kommen fast 50 flexible Arbeitsplätze auf beiden Stockwerken. Eingeplant ist auch ein Lager für das Equipment, darunter die Dienstausrüstung, Technik, Postfächer und Gefahrenstoffe.