Düsseldorf: Ordnungsdienst soll gestärkt werden

Ordnungsdienst in Düsseldorf unterbesetzt - Stadt will Azubis anwerben

Düsseldorf Auf dem Papier hatte der Ordnungs- und Servicedienst der Stadt Düsseldorf vor kurzem noch 160 Mitarbeiter. Auf der Straße ist tatsächlich nur rund die Hälfte unterwegs. Jetzt soll Personal aufgebaut werden, die Stadt startet eine Kampagne.

Der Ordnungs- und Servicedienst der Stadt Düsseldorf ist unterbesetzt. Von den 160 Stellen auf dem Papier, bestehend aus Personal auf der Straße und in der Verwaltung, waren zum Jahreswechsel 35 nicht besetzt. Weitere Ausfälle durch Krankheit, Urlaub und Schwangerschaft reduzierten die Kräfte auf der Straße auf durchschnittlich 85. Das ist viel zu wenig, um den Bedarf in Innenstadt und Altstadt sowie die Wünsche aus der Bürgerschaft abzudecken. „Wir wollen jetzt verstärkt Personal durch Ausbildung aufbauen“, verkündete Ordnungsdezernent Christian Zaum am Mittwoch vor dem Rathaus. Hier sind die Fakten: