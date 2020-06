„Wir fahren jetzt schweres Geschütz auf“ : Ordnungsdienst prüft Spielhalle am Worringer Platz

Am Samstag rückten der OSD und die Polizei zum dritten Mal innerhalb von 48 Stunden zu einer Spielhölle am Worringer Platz aus. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Dreimal musste der Ordnungsdienst eine Spielhalle am Worringer Platz bereits schließen. Dort hatte die Polizei illegales Glücksspiel entdeckt und zwei Koffer voller Diebesgut und Drogen beschlagnahmt.

(veke) Zum dritten Mal hat der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) am Wochenende eine Spielhalle am Worringer Platz geschlossen. Fünf Personen verschafften sich Zutritt zu dem versiegelten Lokal, sodass nun wegen Siegelbruchs ermittelt wird. Den Tätern drohen empfindliche Strafen. Der OSD prüft nun auch die Zuverlässigkeit des Betreibers. „Damit fahren wir jetzt schweres Geschütz auf“, sagt Ordnungsdezernent Christian Zaum. Denn das könnte den Entzug der Spielhallenerlaubnis nach sich ziehen. Spielhallen gehören zu den erlaubnispflichtigen Gewerben, Inhaber müssen als gewerberechtlich zuverlässig eingestuft sein, um sie betreiben zu dürfen. „Wenn der Inhaber für den Siegelbruch verantwortlich ist, ist das ein starkes Indiz dafür, dass so jemand nicht zuverlässig ist, um ein solches Gewerbe zu führen“, sagt Zaum. Die Prüfung und die Ermittlungen liefen derzeit.

Ebenfalls am Worringer Platz hat die Polizei am Montagabend zwei Drogendealer festgenommen. Die Beamten stellten Betäubungsmittel und eine größere Menge an Bargeld in „dealertypischer“ Stückelung sicher. Anwohner hatten die Geschäfte der 22 und 24 Jahre alten Männer zuvor beobachtet. Jetzt sollen die beiden einem Haftrichter vorgeführt werden.