Ordnungsamt in Düsseldorf : Ordnungsdienst bekommt neuen Stützpunkt am Kirchplatz

Ein Wagen des Düsseldorfer Ordnungsamts. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Der Ordnungs- und Servicedienst in Düsseldorf wächst und braucht mehr Platz. Nun steht fest: Die Leitstelle und der Innendienst ziehen zum Jahreswechsel in ein Bürogebäude am Kirchplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der städtische Ordnungs- und Servicedienst (OSD) bekommt einen neuen Standort – in dem Bürogebäude „Elisé“ an der Elisabethstraße 65 in Unterbilk. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss werden zukünftig der OSD-Innendienst und die Leitstelle einziehen, gab das Immobilienunternehmen JLL am Freitag bekannt.

Von dort aus soll dann die Arbeit der zukünftig knapp 420 Außendienstkräfte des OSD sowie der Verkehrsüberwachung gesteuert werden. Der Umbau des Obergeschosses und die Neugestaltung des Foyers sollen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, der Einzug in die 2500 Quadratmeter großen Büroräume ist zum Jahreswechsel geplant, heißt es.

Schon lange war klar, dass der Ordnungsdienst neue Räume braucht. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hatte die Verdoppelung des Personalstamms auf rund 300 Kräfte versprochen, jeweils 30 Personen jährlich. Im ersten Jahr ging diese Strategie bereits auf. Der Bauauschuss hatte beschlossen, die OSD-Räume am Worringer Platz umzubauen, dort sollen Umkleiden mit Duschen und Spinden für die Außendienstkräfte entstehen. Bis dahin wurden Container als provisorische Umkleiden aufgestellt. Insgesamt nimmt die Stadt mehr als 1,7 Millionen Euro in die Hand, um mehr Platz für den Ordnungsdienst zu schaffen.

Das Bürogebäude an der Elisabethstraße wurde einst von der ehemaligen Landesbank WestLB genutzt, zuletzt war die Erste Abwicklungsanstalt dort ansässig. Nun lassen die Eigentümer, vertreten von der Immobilienfirma La Française Real Estate Managers, das Gebäude sanieren, dort sollen moderne Büros und Terrassen entstehen.

(veke)