Düsseldorfer Ordnungsdezernentin Britta Zur wechselt zur Deutschen Bahn

Eine weitere Zukunft in der Düsseldorfer Stadtspitze kam für Britta Zur aber offenbar nicht mehr infrage. Die Entscheidung, dass ihr Arbeitsplatz künftig in der Chefetage der DB Sicherheit liegt, fiel dort am Dienstag. Am Mittwochmorgen hat sie dies mehreren Amtsträgern mitgeteilt. Das bestätigt FDP-Fraktionschef Manfred Neuenhaus, der am Morgen mit ihr gesprochen hat. Die Liberalen hatten die 44-Jährige für die Dezernentenwahl vorgeschlagen. Bitta Zur war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen.