150 neue Einsatzkräfte in Düsseldorf „Das Ordnungsamt hat sich professioneller aufgestellt“

Das zusätzliche Personal habe sich in den vergangenen Jahren in der Arbeit bemerkbar gemacht, sagt Ordnungsdezernent Christian Zaum. Selbst an Wochenenden im Sommer, an denen die meisten Einsätze anfallen, seien alle Beschwerden bearbeitet worden. „Das war vor drei, vier Jahren nicht immer der Fall“, sagt Zaum. Das Amt habe nun auch wieder genug Personal, um an Wochenenden nicht nur in der Altstadt und am Rheinufer unterwegs zu sein, sondern auch in den anderen Stadtteilen, in den Parks und an Seen zum Beispiel.