Aufregung an der Brehmschule Eltern-Taxis: Wer Regeln missachtet, muss öfter mit Knöllchen rechnen

Die vermehrten Verkehrskontrollen des Ordnungsdienstes zu Schuljahresbeginn treffen nicht bei allen Eltern, die ihren Nachwuchs mit dem Auto zur Schule bringen, auf Verständnis. „Wir haben von der Schule einen Hinweis erhalten, dass wir die Kinder, falls wir sie mit dem Pkw bringen müssen, an einer bestimmten Stelle in Höhe der Turnhalle rauslassen sollen. Ich verstehe deshalb nicht, warum ich dann dort ein Knöllchen in erheblicher Höhe erhalten habe“, sagt Frederike S. (Name geändert), deren Tochter die Brehmschule in Düsseltal besucht.