Polizei in Düsseldorf : Ordnungsamt befreit Kind aus Auto

Polizei in Düsseldorf

Düsseldorf Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes beobachteten am Dienstag einen Mann, der sich an einem Autofenster zu schaffen machte. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keine bösen Absichten.

Zwei Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes, die in Zivil unterwegs waren, haben am Dienstag einen Mann beobachtet, der sich auffällig am Fenster eines Autos zu schaffen machte. Nachdem sich die OSD-Mitarbeiter durch den Dienstausweis zu erkennen gaben, stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Autodieb um den Vater eines Kleinkindes handelte, das sich auf der Rückbank des Fahrzeuges aufhielt.